Apre il parco atteso da 15 anni 

Fuochi d’artificio, arte circense e musica jazz: dopo quindici anni di attesa è pronto il parco della lottizzazione Magnolia, tra l’asse mediano e via Galvani. Equity Park, l'oasi verde dentro Genneruxi, è una realtà. Ieri c’è stata l’inaugurazione, da domani invece i cancelli saranno aperti per tutti cagliaritani.

Quindici anni di attesa

La struttura ha quindici anni e dentro ci sono tutte le opere realizzate tempo fa, ma fino a oggi mai utilizzate. Quattro gli ingressi che portano a una piscina su due livelli per bambini e adulti, due campi da calcio a 5, due da calcio a 7 con una tribuna che può ospitare fino a cinquecento spettatori, un’area giochi per i bambini, un parco multifunzionale, la club house con il ristorante e la pizzeria e un chiosco a bordo piscina.

«Il nostro obiettivo è dare un senso alle parole equità, inclusione, eco sostenibilità, spiega Andrea Consoli, direttore del parco.«Abbiamo investito in questo progetto ben sapendo che questo posto poi diventerà del Comune».

Un parco di tre ettari che vuole essere un luogo di aggregazione per tutti, sportivi e non. «Abbiamo aperto questo spazio molto importante per Cagliari grazie al connubio tra interesse pubblico e privato», aggiunge Donato Allegrini, concessionario Equity Park, «stiamo restituendo alla collettività un’area della quale è stata privata per troppo tempo e che si può raggiungere facilmente da ogni punto della città, il nostro obiettivo è proprio creare un punto di ritrovo, in particolare per i più piccoli, aperto dodici mesi all’anno».

Soddisfazione anche da parte di Edoardo Tocco, presidente del Consiglio comunale: «Il parco è finalmente diventato realtà: un progetto vecchio che finalmente, archiviate tutte le criticità, ha trovato gambe per camminare».

