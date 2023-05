Apre il nuovo consultorio familiare 

Dai corsi di preparazione alla nascita e l'assistenza successiva, alle visite ginecologiche, psicologiche, fino allo spazio dedicato ai giovani. Sono diversi i servizi presenti nel consultorio familiare, inaugurato ieri, che ha lasciato gli spazi datati di via Talete per approdare nel Padiglione O nella Cittadella della Salute di via Romagna, in un edificio più confortevole, privo di barriere architettoniche, dedicato alle famiglie, ai giovani, agli stranieri e alle donne e impreziosito dai murales dell’artista Noemi Mascia.

Intercettare i bisogni

«Si tratta di servizi dedicati alla prevenzione: siamo capaci in questo consultorio di intercettare i bisogni, capire quale può essere la situazione sanitaria della persona e cercare di condurla nel miglior modo possibile verso il futuro con consapevolezza», afferma Marcello Tidore, manager della Asl 8. «Per la prima volta rafforziamo il servizio, incrementando il personale a disposizione dei cittadini in un posto riconoscibile e facilmente raggiungibile». Presente anche Viviana Lantini, assessora comunale alle Politiche Sociali, del Benessere e Famiglia: «Sono molto felice di questo spazio così bello. Questo servizio multidisciplinare riesce a coprire molte esigenze dei cittadini, però, oggi manca ancora una figura fondamentale, quella dell’assistente sociale che potrebbe essere un’importante collante nelle attività».

Gli orari

L’obiettivo è rispondere ai bisogni di salute dei cittadini grazie al ruolo strategico che i Consultori Familiari, istituiti circa quarant’anni fa, hanno nella prevenzione e nella promozione della salute. L’accesso è gratuito dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13. Lunedì e mercoledì anche il pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30.