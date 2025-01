Apre il nuovo cantiere nella chiesa di Santa Barbara 

Si annuncia più di un maquillage ma un lavoro profondo sulla facciata e sul campanile della chiesa parrocchiale di Santa Barbara a Sinnai. L’intervento viene preceduto in questo giorni dalla realizzazione del ponteggio che la prossima settimana consentirà ai muratori e ai tecnici di intervenire con i lavori di manutenzione, di restauro e anche con l’eliminazione delle lastre di marmo che ricoprono l’intera facciata, bloccando praticamente la “respirazione” dei muri e favorendo così la formazione dell’umidità anche all’interno della stessa chiesa. La spesa prevista è di 205mila euro, fondi arrivati in gran parte dalla Cei. L’appalto è stato curato dalla diocesi di Cagliari. Il progetto ovviamente ha avuto il via libera della Sovrintendenza.

«Si tratta di lavori di particolare importanza – dice il parroco, padre Gabriele Biccai – che prevede oltre all’eliminazione del marmo (travertino) anche il rifacimento della facciata. Si interverrà anche sul campanile da dove l’acqua piovana finisce direttamente sulla cappella di Loreto. Si dovrebbe intervenire eliminando anche l’umidità che trasuda in più parti del fabbricato: un grosso progetto che – chiude padre Biccai – ha bisogno anche della generosità della comunità: il restauro si annuncia particolarmente dispendioso».

La chiesa durante questi lavori di restauro resterà regolarmente aperta. ( r. s. )

