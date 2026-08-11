Apre il nuovo Ascot: un ambulatorio per cinque Comuni 

Una boccata d’ossigeno per i cittadini rimasti senza medico di famiglia a Decimomannu, Assemini, Elmas, San Sperate e Uta: da ieri è aperto a Decimo in via Giardini 47 il nuovo Ambulatorio straordinario di continuità territoriale (l’Ascot) attivato dalla Asl di Cagliari per far fronte alla cronica carenza di camici bianchi. Solo una toppa, tuttavia, perché la programmazione estiva è ridotta al lumicino: per tutto agosto il locale, affidato alla dottoressa Francesca Duregon, garantirà il servizio per quattro giornate (oggi e il 20, il 27 e il 31 agosto dalle 8,15 alle 13,15).

Il servizio

La struttura, disponibile gratuitamente per tutti i residenti dell’ambito 2.1 (quello che comprende i cinque Comuni) privi di assistenza primaria, offre le prestazioni tipiche del medico di famiglia: dalle prescrizioni di farmaci alle visite urgenti e no, passando per il rinnovo di piani terapeutici e l’emissione di certificati di malattia. Ma l’avvio del servizio riaccende il dibattito sulla tenuta della sanità territoriale, con numeri che fotografano una situazione di profonda criticità.

I numeri

A fronte di una popolazione complessiva di 60.879 assistiti nei cinque centri abitati, la quantificazione esatta di chi è privo di un medico titolare resta impossibile da determinare con precisione. Su eventuali pensionamenti però la Asl esclude rischi imminenti.

Le nuove assegnazioni offrono numeri limitati: un medico che di recente ha aperto un ambulatorio ad Assemini ha una capienza residua di 113 posti sui mille massimi, mentre un secondo professionista nella stessa cittadina una volta completata la formazione specifica di medicina generale potrà passare da mille a 1.500 assistiti. Sull’Ascot di Decimomannu però la Asl fa sapere che si prevede una proroga e un potenziamento del servizio.

La presa di posizione

Decisa la replica di Monica Cadeddu, sindaca di Decimomannu, che pur riconoscendo il valore dell’iniziativa ne evidenzia la natura puramente tampone: «L’attivazione dell’ambulatorio per agosto è sicuramente un segnale positivo e rappresenta un aiuto concreto per i cittadini», il suo commento, «ma quattro giornate in un mese possono offrire una risposta, seppur parziale, a chi oggi si trova senza medico. Non sono certamente sufficienti a risolvere il problema».

La prima cittadina rimarca che «il diritto alla salute richiede continuità assistenziale, prossimità e soprattutto la possibilità per ogni cittadino di avere un medico di riferimento stabile. Come amministrazione abbiamo fatto la nostra parte, prevedendo anche un contributo economico per il medico che sceglierà Decimomannu per il primo anno di attività. I Comuni possono collaborare e mettere in campo strumenti di supporto ma non possono e non devono sostituirsi a chi ha la competenza di garantire l’assistenza sanitaria territoriale. L’Ascot può essere una risposta nell’emergenza, non può diventare la normalità».

Cagliari Area Ovest

L’apertura dell’Ascot si inserisce in una più ampia riorganizzazione curata dal Distretto Cagliari Area Ovest, con l’obiettivo di assicurare i livelli essenziali di assistenza e un occhio di riguardo per le fasce fragili e dalla mobilità ridotta.

Oltre all’ambulatorio di via Giardini, l’Azienda sanitaria ha recentemente potenziato la rete territoriale in altri Comuni del territorio.

Spicca Siliqua, dove non ci sono medici di medicina generale e alle cinque ore settimanali operative da aprile 2025 se ne sono aggiunte ulteriori sei attivate il 4 agosto. Interventi analoghi, con l’assegnazione di cinque ore settimanali, interessano anche Vallermosa.

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