Apre il museo della ceramica 

Dopo vent’anni di attesa, giovedì apre a Nuoro il museo della ceramica, una nuova realtà destinata a diventare importante a livello nazionale e non solo. La casa di Gian Pietro Chironi in piazza Su Connottu è la sede e accoglie 350 ceramiche che saranno visibili al pubblico a partire dalle 19 di giovedì, introdotte dalle musiche di Gavino Murgia. Un evento importante per la città sottolineato anche dall’assessore regionale al Turismo, Gianni Chessa: «Un museo che si sposa perfettamente al turismo, rimarcando l’importanza della tradizione e della produzione artistica». L’assessore regionale alla Cultura, Andrea Biancareddu, dice: «Sono felice della nuova apertura volta a valorizzare una parte significativa della storia sarda».

Il traguardo

Il nuovo museo fa capo all’Isre. Il presidente Stefano Lavra spiega: «C’è stato un grande entusiasmo, per il cda è stato l’obiettivo prioritario che ha spinto alla realizzazione in soli 5 mesi, passando da 10 ceramiche a 350 tra acquisizioni e comodati. Un’operazione davvero complessa sotto tutti i punti di vista». Aggiunge: «Innanzitutto restituisce prestigio alla città, per poter essere ancora oggi ricordata come Atene sarda, ma anche per la provincia, seguendo il pensiero di Giovanni Lilliu. Sarà un museo aperto, vivo, che comunica all’esterno, che non rappresenta soltanto un elemento di riconoscimento statico, ma dialogherà con i maggiori musei nazionali e internazionali». Concorda Giuseppe Dessena, del cda: «Un importante patrimonio culturale e identitario che bisognava portare alla luce, volto ad ampliare l’offerta culturale e turistica, e dal riscontro economico che fa crescere pubblici e privati».

Le opere

Un inizio importante, frutto di un lavoro dinamico che ha portato a una ricerca attenta delle opere con pezzi unici che vanno da Francesco Ciusa alla sua scuola sino a Salvatore Fancello, Gavino Tilocca, Edina Altara, Emilia Palomba, i fratelli Melis, Angelo Sciannella. «Tutti hanno fatto sì che questo patrimonio potesse vivere l’espressione più alta, che si confronta con i più grandi ceramisti italiani ed europei - aggiunge Lavra -. Era necessario comunicarlo riunendole in un museo regionale sardo tramite le istituzioni che continuano a essere il centro e la propulsione della cultura, e lasciando un messaggio ai giovani e agli artisti: le istituzioni non abdicano, ma continuano a esserci e a motivare contro un mondo contemporaneo che tende a deprimere le capacità artistiche e, pertanto, dev’essere sempre sollecitato. Da parte nostra c'è anche la volontà di mostrare un aspetto emozionale, poetico, che accompagnerà il visitatore nel suo percorso di visita».

Le attività

Il museo, con ingresso in via Marconi 2, farà rete con gli altri centri gestiti dall’Isre, casa Deledda e l’Etnografico, dove si staccherà un biglietto unico dal costo di 10 euro. Aprirà 7 giorni su 7 (ore 10-13 e 15-20). È attrezzato di laboratori artistici che coinvolgeranno le scuole ma non solo, ed è accessibile a persone con disabilità. C’è anche ampia scelta degli spazi esterni, come il cortile della struttura e la piazza antistante per laboratori ed eventi. Il museo avrà come responsabile Efisio Carbone, mentre curatore dell’esposizione è Antonello Cuccu, che afferma: «I manufatti esposti cercano di sintetizzare una storia molto complessa; includono terracotte, porcellane, raku e via dicendo. Partiamo con il mostrare “i genitori”, osservabili tramite contropareti in vetro. L’esposizione finisce con una carrellata dei massimi ceramisti nazionali che hanno interagito con i nostri».

