Apre il “municipio” del litorale  

Servizi comunali, dall’ufficio relazioni con il pubblico al segretariato sociale, ma anche sede ufficiale dell’assessorato di Flumini e territori extraurbani aperto al pubblico. L’ex infopoint di Margine Rosso, in via Melibodes, rinasce come centro comunale con i servizi di base per i quartesi che vivono nel litorale, compreso lo sportello automatico del Banco di Sardegna. E dopo il recente restyling è pronto ad aprire le porte ai cittadini.

Decentramento

«Un grande traguardo raggiunto per l’amministrazione, ma soprattutto per i residenti del litorale che da tempo chiedono una sede decentrata del Municipio», commenta l’assessora ai Territori extraurbani Tiziana Cogoni, che annuncia: «contiamo di inaugurarla in primavera». Intanto partono i lavori per sistemare le strade d’accesso al parco Parodi, e a breve verrà attivato anche un presidio dei Servizi sociali. L’ultimo passaggio sulla riapertura della struttura di via Melibodes - chiusa da anni e al centro di un intervento di manutenzione straordinaria costato 60mila euro circa - è stato fatto in Giunta con la decisione ufficiale di trasformare il vecchio “Centro Informazioni turistiche” in un “Punto Info” per i cittadini di Flumini e dintorni: un vero e proprio centro di servizi decentrato del Comune.

I servizi

Non solo: insieme allo sportello comunale in un’ala separata dell’edificio, aprirà anche un presidio del Banco di Sardegna destinato ad accogliere un bancomat. Tutto videosorvegliato, per garantire maggiore sicurezza anche per chi decide di utilizzare lo sportello automatico durante la notte. Per prelevare soldi in contanti bisognerà aspettare qualche giorno, mentre da ieri è già possibile fare ricariche telefoniche e richiedere il saldo del conto. «Avevamo preso un impegno con i cittadini del litorale e lo abbiamo onorato», sottolinea l’assessora Cogoni, «l’apertura del Punto info rappresenta un segnale concreto di vicinanza da parte del Comune nei confronti degli abitanti del litorale e costituisce un tassello importante del progetto di ricucitura fra centro e periferia portato avanti dall’amministrazione Milia».