Apre il Mercatino del libro usato 

In città riapre per qualche giorno il mercatino del libro scolastico usato.L’iniziativa, voluta dalla Consulta comunale giovani, in collaborazione con gli assessorati alle Politiche giovanili, ai Servizi sociali e alla Cultura ritorna dopo sei anni di pausa.

«Giunto alla sua ottava edizione, il mercatino rappresenta un'importante opportunità per le famiglie oristanesi di risparmiare sulle spese scolastiche e contrastare il caro libri – si legge in una nota del palazzo degli Scolopi –Oggi riprende con l'obiettivo di creare una rete di solidarietà tra le famiglie, facilitando lo scambio di libri a prezzi accessibili. Questa iniziativa non solo aiuta a ridurre le spese scolastiche, ma promuove anche il riutilizzo dei materiali, favorendo un approccio più sostenibile».

L’iniziativa si svolgerà nel teatro San Martino domani ma anche giovedì e venerdì; proseguirà poi il 28 e il 29 e infine due giornate a settembre, il 3 e il 4, sempre dalle 17.45 alle 20.15.

«Si accettano solo libri delle scuole superiori, che devono essere in buono stato e ancora adottati nelle scuole – spiegano dalla Consulta giovanile – Con il mercatino vogliamo offrire un aiuto concreto alle famiglie e favorire il diritto allo studio per tutti». ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA