Apre il cantiere, stop alle auto in via Roma 

Transenne e traffico deviato su via San Martino e via San Lussorio: il cantiere per la riqualificazione della rete idrica è partito ieri in via Roma, nel centro di Selargius, con la strada chiusa sino all’incrocio con via D’Azeglio. Qualche disagio nel traffico ma senza grosse ricadute sulla viabilità generale. Lavori previsti sino al 13 giugno, come riporta l’ordinanza stilata dalla Polizia locale con la ditta che sta realizzando i lavori per conto della società idrica, divisi per step.

«Complessivamente sarà posato un chilometro di nuove condotte», spiegano da Abbanoa. «Al fine di ottimizzare il cantiere si opererà di concerto con il Comune che nel medesimo tratto eseguirà il rifacimento della pavimentazione stradale». L’intervento - come richiesto dal Comune - non riguarderà invece i marciapiedi in granito che saranno preservati. «È inoltre prevista», fanno sapere ancora da Abbanoa, «la verifica delle reti fognarie e di quelle meteoriche».

