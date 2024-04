Apre il cantiere, scatta la rivoluzione in piazza Mariano 

Da lunedì e sino al 31 dicembre un’altra zona della città sarà al centro di cantieri e viabilità rivoluzionata. In piazza Mariano infatti sta per iniziare l’intervento per il rifacimento di tutta l’area. E per questo il comandante della polizia locale, Gianni Uras, ha disposto una serie di divieti e cambi di marcia.

In particolare ovviamente in piazza Mariano verranno sospesi tutti i parcheggi, compresi quelli a pagamento; dall’angolo con via Solferino sino all’intersezione con le vie Masones e Vittorio Veneto scatta il divieto di sosta e fermata in tutti e due i lati; nell’area del cantiere verrà predisposto un passaggio pedonale e anche una corsia per carico e scarico merce, utile per le attività dell’area.

Ancora, da via Masones a via Ricovero, divieto di sosta e fermata con sospensione, anche in questo caso, di aree sosta e fermata del trasporto pubblico; nella stesso tratto poi verrà istituito il doppio senso di marcia con l’installazione di un semaforo all’intersezione tra piazza Mariano e via Ricovero. Anche nell’area adiacente a via Bosa scatta il divieto di sosta e fermata con conseguente spostamento delle linee e fermate dei bus dell’Arst.

Infine in via Vittorio Veneto, in tutta l’area tra piazza Mariano e le vie Masones e Lepanto, verrà istituito il divieto di sosta e fermata per la realizzazione di una rotatoria e la relativa segnaletica.

Da domani quindi si accendono le ruspe dell’impresa Cisaf di Quartu Sant’Elena per realizzare il progetto da 616mila euro che mira a creare un’ampia zona pedonale nel tratto di strada a sud del monumento, che sarà riposizionato, mentre l'incrocio ad ovest verrà rivisto e la piazza divisa in due zone: quella nord pavimentata con cubi di porfido bianco e con tre lunghe panche in calcestruzzo. L’altra sarà costituita da un prato verde che potrà funzionare come isola ambientale. ( m. g. )

