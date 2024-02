Apre il cantiere per il nuovo asilo 

Operai e ruspe in azione alla fine della via Nazionale: sono appena partiti i lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido comunale di Villacidro.

L’area comunale in cui sorgerà l’asilo fa parte della lottizzazione Il Borgo, che congiunge via Nazionale e via Fermi, è già stata messa in sicurezza e recintata. Da alcuni giorni la zona è un via vai di mezzi e tecnici impegnati nei rilievi: i lavori devono essere conclusi e la struttura collaudata come da cronoprogramma entro il 2026. «La ditta sta delimitando il cantiere e procedendo con i primi scavi e le misurazioni dell'area di costruzione», conferma il sindaco Federico Sollai.

L’opera, approvata in Giunta nel marzo del 2022, è già stata finanziata con i fondi del Pnrr. L’importo assegnato per la nuova costruzione ammonta a poco più di due milioni di euro: «Al finanziamento iniziale di 1.880.000 euro sono stati aggiunti ulteriori fondi statali dovuti all’aggiornamento dei prezzi degli ultimi due anni», precisa Sollai.

Una volta conclusa, la struttura accoglierà 60 bambini da zero ai 2 anni, suddivisi in tre sezioni, una per i neonati e due riservate ai piccoli già svezzati.

«La superficie dell'area comunale dedicata alla costruzione dell’asilo nido è di circa 800 mq – continua il sindaco – suddivisa in quattro blocchi: le tre sezioni e un’ampia area servizi con la sala per il personale scolastico, spogliatoio, cucina e bagni. Il progetto è studiato in modo che ci sia armonia fra l'interno e le aree verdi e i giardini che lo circondano, grazie ad ampie vetrate che caratterizzano le aule e l’atrio polifunzionale».

L’ingresso principale al nido sarà su via Nazionale mentre in via Fermi sorgerà il parcheggio e un percorso pedonale che riporta all’accesso principale. Sempre nella parte di via Fermi sono previste la zona di scarico-carico merci utile a servire la cucina, un percorso a piedi e uno carrabile per i mezzi di soccorso o di servizio.

Oltre al lotto destinato all’edificio comunale, l’imponente progetto presentato per il finanziamento Pnrr ha una seconda area, di oltre 2.115 mq dove saranno disposti i parcheggi, i camminamenti pedonali e create diverse aree verdi. «Il nuovo asilo sarà a emissioni e consumi quasi zero, alimentato da un impianto fotovoltaico che lo renderà energeticamente autonomo», conclude il sindaco.

