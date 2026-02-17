VaiOnline
Nuoro
18 febbraio 2026 alle 00:22

Apre il cantiere nella galleria di Pratosardo 

Ancora cantieri, ancora restringimenti, ancora traffico su una sola corsia per senso di marcia in uno dei tratti più delicati della viabilità del Nuorese. Da ieri sono iniziati i lavori di ammodernamento della galleria “Prato Sardo”, lungo la statale 131 Dcn, l’arteria che collega Nuoro a Olbia, unico collegamento veloce tra il capoluogo barbaricino e il porto e l’aeroporto gallurese. Anas, fa sapere che l’intervento - del valore di 25 milioni di euro - riguarderà l’adeguamento strutturale e impiantistico del tunnel che rientra nella rete transeuropea Ten-T e deve rispondere a precisi standard di sicurezza. La galleria “Prato Sardo”, lunga 500 metri è composta da due “canne”, ognuna con due corsie per senso di marcia. La prima fase dei lavori interesserà il ramo in direzione Olbia, con deviazione del traffico sulla carreggiata opposta. Il restringimento, con una sola corsia per senso di marcia, sarà attivo dal chilometro 50,800 e il chilometro 55,340, per poi essere ridotto in primavera, una volta completati gli interventi in corso sui viadotti di Marreri. La conclusione è prevista entro l’estate 2027. Un cronoprogramma lungo, che riaccende il dibattito della viabilità della 131 Dcn, non una semplice arteria di collegamento: è la dorsale che consente il trasporto rapido di persone e merci tra Nuoro e Olbia, mettendo in connessione il territorio. Negli ultimi anni, il tratto è stato interessato da una sequenza quasi ininterrotta di cantieri. Interventi necessari, ma che hanno trasformato un asse strategico in un percorso a ostacoli quotidiano.

