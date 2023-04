Apre il cantiere e finisce la messa «Pochi in chiesa» 

È l’effetto cantiere che non ti aspetti: la chiusura di viale Trieste per i lavori di riqualificazione da sei milioni di euro non genera preoccupazioni solo tra gli automobilisti (costretti a imparare una nuova viabilità) o tra residenti e commercianti (che lamentano un calo degli affari già dalla chiusura di via Roma). Colpisce anche i fedeli della storica chiesa del Carmine. «Dallo scorso novembre», spiega il parroco Giuseppe Basile, «la chiesa principale è stata chiusa in previsione dei lavori. Rimane aperta solo una cappella da appena 40 posti», ingresso “nascosto” nella via laterale, Isola Tavolara «che, quando va bene, si riempie con appena dieci persone. Adesso, con la chiusura della strada, quelli che verranno», considerata l’età media over 65 dei fedeli che frequentano la chiesa del Carmine, «saranno ancora meno», dice ancora il parroco.

La “crisi” è nei numeri: «Da quando sono parroco al Carmine», appena un anno e mezzo, «non ho celebrato neanche un matrimonio e pochissimi battesimi. Nei giorni feriali, a messa arrivano 4 o 5 persone. A Pasqua», per avere un’idea, «i fedeli a messa erano soltanto sei». ( ma.mad. )

