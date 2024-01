Apre il cantiere: disagi al traffico per la chiusura di via Roma 

Qualche disagio nelle ore di punta c’è, ma tutto sommato la chiusura di un tratto della centrale via Roma - fra via San Salvatore e via Sant’Antonio - per consentire i lavori di Abbanoa nella rete idrica di Selargius non causa l’effetto file d’auto che si temeva.

«C’è chi non rispetta le precedenze, ma quello succede anche senza cantieri», fa notare Giulia Salis, residente nella zona. «Sicuramente l’intervento è utile», aggiunge Salvatore Cinus, «ma troppo spesso assistiamo a cantieri infiniti, per non parlare del fatto che prima asfaltano poi tagliano la strada, e non viceversa. La chiusura al traffico di un piccolo tratto della via è sopportabile, ma qualche disagio ovviamente c’è».

I lavori iniziati martedì sono a buon punto, tanto che si ipotizza una chiusura anticipata del cantiere previsto inizialmente sino al 10 febbraio. «Si tratta di lavori importanti con i quali Abbanoa riqualificherà la rete idrica», spiega l’assessore alla Viabilità Gigi Gessa. «Ogni intervento sulle strade comporta inevitabili disagi, che si sta cercando di ridurre il più possibile. Chiediamo a tutti un po’ di pazienza, certi che i benefici futuri saranno di gran lunga superiori alle difficoltà di questi giorni». (f. l.)

