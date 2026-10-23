Apre il cantiere all’ingresso del paese 

Nuovo importante look per uno degli ingressi principali di Marrubiu. Sono partiti i lavori del primo lotto di riqualificazione urbana di via Napoli, intervento finanziato dalla Regione con un contributo di 600mila euro. L’obiettivo è migliorare sicurezza, accessibilità e decoro urbano in una delle principali arterie di accesso al paese. Il progetto prevede il rifacimento dei marciapiedi, l’eliminazione delle barriere architettoniche e una serie di opere destinate a rendere più sicura e funzionale l’area.

Il primo lotto riguarda il tratto in ingresso al centro abitato provenendo da Terralba, mentre successivamente i lavori interesseranno anche la zona oltre la stazione ferroviaria. «Con l’avvio di questo cantiere manteniamo un impegno assunto con i cittadini e iniziamo a restituire dignità a uno degli accessi più importanti del nostro paese - sottolinea il sindaco Luca Corrias -. Via Napoli è percorsa ogni giorno da residenti e visitatori e meritava un intervento capace di coniugare sicurezza, accessibilità e decoro. Investire sugli spazi pubblici significa investire sulla qualità della vita delle persone e sull’immagine stessa di Marrubiu». Soddisfatto anche il vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici Paolo Soru: «Non stiamo semplicemente rifacendo dei marciapiedi, ma realizzando un’opera che renderà più agevoli gli spostamenti di anziani, persone con disabilità e famiglie, eliminando ostacoli presenti da anni. È un intervento concreto che migliora la sicurezza dei pedoni e rende l’ingresso al paese più ordinato, moderno e accogliente».

L’opera rientra nel più ampio programma di riqualificazione urbana portato avanti dall’amministrazione comunale, che punta a migliorare progressivamente la vivibilità, la sicurezza e la qualità degli spazi pubblici dell’intero centro abitato. ( s. c. )

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