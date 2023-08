Apre il campus, arrivano i primi studenti 

Ieri, i primi universitari hanno varcato l’ingresso del Campus di viale La Plaia “Emilio Lussu”, inaugurato due mesi, ma atteso da anni.

«Una giornata storica - afferma entusiasta il direttore generale dell’Ersu Cagliari, Raffaele Sundas - è stata l'occasione per immortalare l'importante momento con una foto dei primi studenti accompagnati dalla responsabile della struttura dell'Ersu, Michela Muroni, alla quale è affidato il compito di condurre l'avvio operativo del Campus».

I ragazzi e le ragazze sono entrati nella nuovissima struttura alle porte della città, accompagnati anche dal presidente dell’Ente, Cosimo Ghiani e dai membri del Consiglio di amministrazione. «Auguro agli studenti e alle studentesse una buona permanenza e un buon inizio nell'utilizzo di questa nuovissima struttura, ricordandogli che si tratta di una struttura "loro" e non dell'Ersu, realizzata con criteri all'avanguardia alla quale seguiranno altri servizi di pari livello, chiedendo loro che diventino i primi custodi della struttura», aggiunge Ghiani.

La nuova struttura,vicino al porto e alla stazione ferroviaria e degli autobus, ha una capienza, per ora, di 240 posti, ma si aspetta l’avvio del secondo intervento. Il Campus è dotato di corridoi spaziosi e luminosi. Ogni stanza ha un bagno, uno o due letti e ampie scrivanie. Alcuni piani sono dotati di spazi collettivi, sale studio e per il fitness, il tutto in un contesto ben curato e riservato.

RIPRODUZIONE RISERVATA