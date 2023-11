Apre i battenti la clinica degli ultimi giorni 

Inviato

Settimo San Pietro. La missione resta la stessa perseguita negli scorsi dodici anni nella vecchia sede (in affitto) di “Sa Tiacca”, a Quartu: accompagnare i pazienti lungo il percorso del fine vita, mettendo l’accento sulla vita anziché fare come se la fine fosse già arrivata. Di nuovo, per medici, infermieri, operatori sociosanitari, psicologa e musicoterapeuta dell’hospice “Madonna di Fatima”, e per i tanti volontari che qui offrono ascolto, impegno, disponibilità, c’è la sede, finalmente di proprietà: un edificio bianco, nuovo di zecca, al numero 130 di via Stazione, sul fianco di una collina, vicino al capolinea dei pullman e a pochi passi dalla fermata della metro. Arioso, luminoso, con grandi vetrate affacciate sulla natura circostante: non il solito cubo anonimo ma un dinamico insieme di otto blocchi abitativi dove trovano spazio quindici camere indipendenti, ciascuna con il suo patio e il suo ingresso dal giardino. A tenerle insieme un corpo centrale che – anziché i lunghi e opprimenti corridoi tipici degli ospedali – offre ambienti in cui si possono condividere momenti di convivialità: soggiorni dove si può cucinare e mangiare insieme, salottini dove conversare, leggere un libro o guardare la tv, una piccola palestra. Nelle camere, tavolini a scomparsa e letti aggiuntivi, a disposizione di chi voglia trascorrere la notte accanto al malato.

Progetto e costi

Il progetto, che ha ottenuto il premio “Inarch”, è dello studio “C+C04” di Cagliari (con l’architetto Mario Cubeddu in prima linea), che ha lavorato insieme all’Università di Cagliari (referenti i professori Pier Francesco Cherci e Marco Lecis). Per la costruzione ci sono voluti cinque anni: in mezzo il Covid, il fallimento della ditta incaricata dai lavori, il rincaro delle materie prime. C’è voluta tenacia. «È costato (fra acquisto di terreni, progettazione, realizzazione, tasse e altre spese) 5 milioni di euro», rivela la project manager Marta Farci. I soldi in gran parte li ha messi sul tavolo dalla cooperativa sociale Osat, nel campo dell’assistenza alla persona dal 1991 («Abbiamo iniziato occupandoci di Aids», ricorda Farci) e dal 2011 titolare dell’hospice “Madonna di Fatima”. Per la parte restante «abbiamo partecipato a un bando concepito per sostenere le coop non a scopo di lucro attive nel campo sanitario», aggiunge la manager.

Nelle settimane scorse, il trasferimento dei pazienti da Quartu a Settimo. Per ora sono dodici («ma contiamo di arrivare a 15 accreditamenti», sempre Farci), tutti alla fase terminale della malattia, quella delle cure palliative: qui si arriva quando stare in ospedale non avrebbe più senso. E non si paga: il servizio è in convenzione con la Asl e le spese sono a carico del sistema sanitario pubblico.

Le persone al centro

Nelle videointerviste proiettate ieri nella sala convegni prima del taglio del nastro, operatori e pazienti ribadiscono che qui si mette al centro la persona e non la malattia, si cerca di “aggiungere vita ai giorni e non giorni alla vita”, ci si ispira alla massima “Non posso guarirti ma posso curarti, prendermi cura di te” e non si dice “non c’è più niente da fare” perché invece tra la diagnosi più terribile e il momento del decesso c’è molto da fare: per esempio, racconta uno dei volontari dell’associazione “Amici dell’hospice Madonna di Fatima”, festeggiare il cinquantenario di un matrimonio o accompagnare un’anziana a fare i suoi ultimi bagni di mare. «Da servizi come questo si misura la civiltà di una società», sorride l’arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi, che ha celebrato una messa nella cappella e benedetto l’edificio. «La Regione sarà al vostro fianco», promette l’assessore alla Sanità Carlo Doria, cui sono state affidate le forbici per il taglio del nastro inaugurale.

