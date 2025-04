Apre Fenosu, Superpuma in pista 

Ci sarà il Superpuma, come un anno fa. Ma a integrare la flotta oristanese dovrebbe arrivare anche un secondo mezzo. L’aeroporto di Fenosu resta strategico nella lotta agli incendi boschivi: la conferma è arrivata dal tavolo di coordinamento convocato dal prefetto, Salvatore Angieri, per definire le misure operative più efficaci a tutela del territorio provinciale in vista dell’estate.

E a proposito di azioni preventive, vanno in questa direzione le ordinanze di demolizione pubblicate dal Comune di San Vero Milis per la bonifica di una lottizzazione abusiva di circa 13 ettari a Sa Rocca Tunda.

Forze in campo

Più uomini e mezzi contro l’emergenza fuoco nella stagione 2025. Davanti a tutti i protagonisti della protezione civile, l’assessora all’Ambiente, Rosanna Laconi, ha confermato l’impegno della Regione a mettere in moto con largo anticipo la macchina organizzativa. «Stiamo per avviare un nuovo bando triennale che metterà in campo, si spera entro luglio, altri quattro elicotteri leggeri di cui uno nell’Oristanese - ha spiegato - sarà incrementato anche il personale a terra». Ai 103 operatori antincendio e alle 61 vedette di Forestas già disponibili, potrebbero aggiungersi nuove forze una volta completato il concorso per l’assunzione (a livello regionale) di 380 unità.

Sono state attivate convenzioni con compagnie barracellari e gruppi di volontari, i vigili del fuoco garantiranno la piena operatività delle proprie squadre sul territorio provinciale, mentre a Terralba è prevista l’attivazione di un distaccamento estivo per potenziare l’apparato antincendio nella parte meridionale della provincia.

Appello ai sindaci

Agli amministratori locali il prefetto ha chiesto massima collaborazione su due fronti: «Da una parte il rispetto degli obblighi di legge in materia di sfalcio, pulizia delle strade, gestione dei terreni incolti e vigilanza attiva, dall’altra il rafforzamento delle campagne di educazione ambientale, in particolare nelle scuole». Provincia, Anas e Ferrovie invece sono state sollecitate a rimuovere i rifiuti abbandonati e garantire la manutenzione delle aree di competenza. «Con l’impegno di tutti i livelli istituzionali e il coinvolgimento attivo delle comunità locali, possiamo rafforzare la protezione del nostro patrimonio naturale e deltessuto economico che da esso dipende - ha sottolineato Angieri - Avviare ora le attività di prevenzione, definire le misure e i mezzi a disposizione, è fondamentale per affrontare conefficacia i mesi più critici, salvaguardando il territorio e la sicurezza dei cittadini».

Abusivi a Sa Rocca Tunda

Ed è proprio per consentire la bonifica di una lottizzazione abusiva all’ingresso di Sa Rocca Tunda che il sindaco di San Vero Milis, Luigi Tedeschi, ha firmato una serie di ordinanze di demolizione recapitate a poco meno di un centinaio di proprietari che negli anni hanno occupato con case, roulotte, camper e recinzioni un’area di circa 13 ettari. «Si tratta di una zona verde, agricola, che è stata urbanizzata abusivamente - fa sapere Tedeschi - I proprietari si sono appellati ma hanno perso la causa».

