Apre Empoli-Lazio, chiude Bologna-Juve 

Si comincia a Empoli. Alla vigilia della delicata sfida contro la Lazio, Roberto D'Aversa – a una settimana dalla sconfitta nel derby contro la Fiorentina – chiede ai suoi una reazione forte. «Affrontiamo una delle squadre migliori, ma dobbiamo andare in campo con la volontà di fare risultato. La salvezza è ancora nelle nostre mani. Basta parole, dobbiamo fare i fatti». Sulla formazione D'Aversa non si sbilancia: «Chi ci sarà darà l'anima. La Lazio è fortissima ma dobbiamo pensare solo a noi». Baroni, dall’altra parte, dovrà ancora fare a meno di Tavares, Lazzari e Patric, fermi per infortuni, e gestire il rischio squalifica che pesa su Rovella, Zaccagni e Belahyane, diffidati e costretti, in caso di ammonizione, a saltare la sfida ai bianconeri sabato 10 alle 18 all’Olimpico.

Roma-Fiorentina farà sobbalzare l’Olimpico: «Per noi un match decisivo», dice Manu Konè, «giocheremo davanti ai nostri tifosi che ci incoraggeranno. Giocheremo come sempre per vincere, siamo in fiducia». La Fiorentina non vuole farsi distrarre dalla semifinale di ritorno di giovedì prossimo al Franchi con il Betis Siviglia contro cui dovrà rimontare il ko per 2-1 subito due giorni fa per poter accedere alla finale di Conference League.

Bologna-Juventus ha i contorni dello spareggio Champions. Igor Tudor: «Partita che decide tanto, ma non tutto». Le scelte: «Non ci sarà Yildiz, non saranno a disposizione Koopmeiners, Gatti, Bremer, Cabal e nemmeno Vlahovic». Il Bologna, invece, vuole stupire ancora: «Dovremo essere perfetti fino alla fine. Ferguson c’è, Castro sta tornando e Dallinga sta migliorando».

