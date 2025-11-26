Apre domani il villaggio di Santa Claus 

Taglio del nastro domani in viale Colombo per Christmas is Coming, il villaggio natalizio allestito in viale Colombo 45, in un ambiente rinnovato e accessibile pensato per famiglie, bambini e visitatori. Uno spazio che ospiterà artigiani, creativi, attività per i più piccoli, musica e iniziative completamente gratuite.

L’iniziativa è del Centro commerciale naturale La via del mare insieme a Officine Verticali con il contributo di Regione, Comune e Fondazione di Sardegna. L’inaugurazione è fissata alle 16. Sia nel villaggio che lungo viale Colombo ci saranno i maxigonfiabili, mascotte, palloncini e giochi musicali. Un’apertura pensata per riportare la magia del Natale nelle vie della città e valorizzare il commercio locale nel giorno simbolico del black friday. A seguire, musica e spettacoli con Black Stars e Moon Project.Il calendario proseguirà poi con un ricco programma tra il Village e le tre piazze principali di viale Colombo. Tra le anticipazioni la grande parata di Babbo Natale il 6 dicembre.

RIPRODUZIONE RISERVATA