Apre Bebo Ferra poi Carpani  con Cross, Jackson e Travis 

Penultima giornata stasera per della XVI edizione di In Progress...one che parte nel segno del jazz: alle 21 il chitarrista e compositore Bebo Ferra porta a Sestu (Casa Ofelia,via Parrocchia 88) i brani tratti dal suo album solista del 2021 “Jazz vs Corona”. Nato durante la pandemia che ha bloccato il mondo e la musica, il disco propone una selezione del diario musicale del lockdown che Ferra ha proposto ai suoi followers attraverso i propri canali social. Classe 1962, cagliaritano di nascita, Bebo Ferra si è affermato come uno dei più importanti chitarristi jazz italiani, con all’attivo una lista infinita di collaborazioni di grande prestigio come quella con Paolo Fresu, concerti in tutto il mondo e numerose attività di docenza musicale.

Alle 22 uno dei momenti di maggior richiamo del festival 2023. Torna infatti a Sestu Alex Carpani, stavolta accompagnato da una band d’eccezione composta da David Cross, violinista dei King Crimson, David Jackson, sassofonista dei Van Der Graf Generator dall’inizio e per tutti gli anni Settanta, e Theo Travis. Carpani, tastierista e polistrumentista, ha iniziato la sua carriera nel 1993 e vanta una lunga attività concertistica internazionale, una nutrita discografia e una lista di prestigiose collaborazioni coi grandi nomi del prog rock. A Sestu presenta i brani dell’ultimo disco solista “Microcosm”, uscito nel 2022, alla cui registrazione hanno partecipato anche Cross, Jackson e Travis.

I biglietti per le singole date costano 10 euro mentre l’abbonamento per l’intero festival costa 40.00 euro. È possibile prenotare il proprio posto o abbonamento scrivendo alla mail mediteuropa@tiscali.it .

RIPRODUZIONE RISERVATA