Apre “Anime sul filo”,  nuovo hub per i giovani 

Nasce a Mulinu Becciu un nuovo spazio dedicato ai giovani della città: l’Hub “Anime sul filo”, ospitato presso il Centro di Quartiere Mu.Be (via Carpaccio 14). Un luogo accogliente, pensato per favorire incontro, ascolto e libera espressione.

Inaugurazione

Lo spazio viene inaugurato oggi con un’intensa giornata di appuntamenti a partire dalle 9.30. Vengono presentate tutte le attività svolte al Mu.Be. alla presenza di scuole e associazioni. Alle 17 è in programma l’incontro con Sgribaz, artista e performer cagliaritano, molto conosciuto tra i giovani, capace di mescolare musica, energia e sperimentazione. L’Hub, promosso dalla cooperativa sociale Panta Rei Sardegna, è la diretta conseguenza delle istanze manifestate dai ragazzi coinvolti nei progetti educativi. Gratuito e aperto tutti i giorni dalle 14 alle 19.30, accoglierà i giovani fin dall’uscita da scuola offrendo spazi per il relax, lo studio (individuale e di gruppo) e numerose attività pomeridiane: giochi da tavolo, musica, ciclomeccanica, ricerca sonora, laboratori intergenerazionali e accesso alla Biblioteca di comunità (oltre tremila volumi).

I progetti

Il Centro di Quartiere Mu.Be accoglie ogni giorno circa 80 persone tra bambini, ragazzi e adulti, con laboratori, doposcuola, gruppi di mutuo aiuto e la consultazione e il prestito librario. A gennaio del 2025, sempre per volontà di Panta Rei, si sono aggiunti in altri quartieri della città "L'Albero dei Fili Rossi" (comunità educativa per minori) e Base (centro diurno familiare ad alta intensità), ultimi tasselli di un impegno decennale nella tutela dei bambini e dei ragazzi e nel contrasto alle povertà educative.

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