Apre a Cagliari “Cuore dell’Isola” 

Su iniziativa del Gruppo Abbi dei Fratelli Ibba, ha aperto a Cagliari il primo negozio “Cuore dell’Isola”. Il negozio è in pieno centro, al civico 6 di piazza Yenne. La linea comprende oltre 170 referenze tra cui pasta, salumi, formaggi, conserve, dolci e vini, legate a una cinquantina di aziende sarde. «Entrare nel negozio 100% sardo di Cuore dell'Isola», si legge in un comunicato stampa, «significa vivere il piacere di un'esperienza sensoriale immersiva».

Orgoglio d’impresa

«Con l'apertura del primo store Cuore dell'Isola siamo orgogliosi di poter contribuire a generare valore per il nostro territorio», commenta Giangiacomo Ibba, presidente del Gruppo Abbi. Il negozio è aperto dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 21. «Grazie alla formula del take away», si legge ancora nel comunicato, «è possibile gustare spuntini realizzati con pane tipico farcito con tutto ciò che stuzzica la fantasia e il palato. Si potrà usufruire del servizio di consegna a domicilio e i turisti potranno proseguire l'esperienza del gusto Made in Sardinia, facendosi recapitare a casa i prodotti sardi, usufruendo della formula "il pacco da giù", disponibile in tutta Italia».

RIPRODUZIONE RISERVATA