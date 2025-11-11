VaiOnline
Dal campo.
11 novembre 2025 alle 01:34

Appuntamento oggi ad Asseminello 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dopo i due giorni di riposo concessi dall’allenatore Pisacane, i giocatori del Cagliari si ritroveranno questo pomeriggio al Crai Sport Center di Assemini per riprendere la preparazione. La sosta consentirà un po’ a tutti di svolgere un lavoro atletico specifico, agli acciaccati magari di recuperare per la prossima partita, in programma sabato 22 novembre alle 15 alla Unipol Domus contro il nuovo Genoa di De Rossi (che farà il suo esordio in panchina proprio nell’Isola avendo dovuto scontare contro la Fiorentina un turno di squalifica che si trascinava da quando allenava la Roma).

Non ci saranno chiaramente i sette nazionali, vale a dire l’azzurro Caprile, gli azzurrini Idrissi e Palestra, il colombiano Mina, l’angolano Luvumbo, lo slovacco Obert e il turco Kiliçsoy. Sono attesi in Sardegna la settimana prossima, arriveranno chiaramente alla spicciolata.

Focus sull’infermeria. Conta ormai le ore che lo separano dal rientro in gruppo Deiola, che non gioca dalla trasferta di Udine (era rimasto in panchina nella gara successiva col Bologna per poi fermarsi per recuperare). Sotto osservazione anche il portiere Ciocci, i centrocampisti Liteta e Rog e il giovane difensore Pintus.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca.

Selargius, schianto fatale: morto 27enne

Grave il cugino 25enne che guidava la moto. L’incidente sulla Provinciale 15  
Sangue sulle strade

Tragico incidente in Puglia, perde la vita carabiniere sardo

La vittima è Sebastiano Marrone, 23 anni, di Buddusò 
Il report

Allarme Caritas: l’esercito dei poveri non perde soldati

Don Statzu: l’Isola è nel dramma, la politica non riesce a fare argine 
Emanuele Floris
Sanità

Happy, il terapeuta a quattro zampe

In azione al Santa Barbara di Iglesias dove si pratica la pet-therapy 
Stefania Piredda
Assiste i cittadini a distanza, anche nei festivi

«Io in sedia a rotelle, i giovani medici costretti a lasciare»

Stefano Marroccu, Ascot a Desulo: il sistema deve cambiare alla base 
Giorgio Ignazio Onano
Il riconoscimento

Unesco, la cucina italiana sarà patrimonio dell’umanità «Un’occasione per l’Isola»

Il ministro Lollobrigida: «Passo avanti decisivo» Il traguardo tra l’8 e il 13 dicembre a New Delhi 
La polemica

Garante della privacy, scontro Schlein-Meloni

La segretaria Pd: «Authority da azzerare». La premier: «Nominato da voi» 
Bergamo

«Non sono stato io a uccidere Sharon»

Colpo di scena nel processo a Moussa Sangare, reo confesso per l’omicidio Verzeni 