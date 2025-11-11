Appuntamento oggi ad Asseminello 

Dopo i due giorni di riposo concessi dall’allenatore Pisacane, i giocatori del Cagliari si ritroveranno questo pomeriggio al Crai Sport Center di Assemini per riprendere la preparazione. La sosta consentirà un po’ a tutti di svolgere un lavoro atletico specifico, agli acciaccati magari di recuperare per la prossima partita, in programma sabato 22 novembre alle 15 alla Unipol Domus contro il nuovo Genoa di De Rossi (che farà il suo esordio in panchina proprio nell’Isola avendo dovuto scontare contro la Fiorentina un turno di squalifica che si trascinava da quando allenava la Roma).

Non ci saranno chiaramente i sette nazionali, vale a dire l’azzurro Caprile, gli azzurrini Idrissi e Palestra, il colombiano Mina, l’angolano Luvumbo, lo slovacco Obert e il turco Kiliçsoy. Sono attesi in Sardegna la settimana prossima, arriveranno chiaramente alla spicciolata.

Focus sull’infermeria. Conta ormai le ore che lo separano dal rientro in gruppo Deiola, che non gioca dalla trasferta di Udine (era rimasto in panchina nella gara successiva col Bologna per poi fermarsi per recuperare). Sotto osservazione anche il portiere Ciocci, i centrocampisti Liteta e Rog e il giovane difensore Pintus.

RIPRODUZIONE RISERVATA