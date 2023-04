Appuntamento nei quarti per Sinner e Musetti 

Stavolta, a Barcellona, Italia-Argentina fiisce 1-1. Se a Monaco Diego Schwartzman e Francisco Cerundolo si erano arresi, rispettivamente, a Jannik Sinner e Matteo Berrettini, ieri a Barcellona soltanto l’altoatesino ha confermato il verdetto, battendo “El Peque”, ex numero 8 del mondo (proprio l’attuale posizione di Sinner) per 6-2, 6-4, nel secondo turno dell’Atp 500 sulla terra rossa catalana. Adesso affronterà il giapponese Yoshihito Nishioka.

Cerundolo invece si è riscattato, ma di fronte a lui non aveva Berrettini, bensì Francesco Passaro, n.125 Atp. Il perugino è stato battuto in due set (6-2, 6-2) dal numero 32 del mondo in 71 minuti gioco.

Nessun problema per Lorenzo Musetti che si è sbarazzato dell’australiano Jason Kubler, numero 66 Atp, in due rapidi set (6-3, 6-1), con un piccolo passaggio a vuoto sul 5-0 del primo. Adesso il carrarese dovrà misurarsi con il britannico Cameron Norrie, numero 13 del mondo, vincitore a Rio de Janeiro (Atp 500) sulla terra. I due italiani potrebbero ritrovarsi nei quarti (come a Montecarlo), in caso di successo.

Non è andata bene a Matteo Arnaldi, superato dall'altro britannico Dan Evans , 6-4, 6-3.

