Appuntamento dato dal Comune ma gli uffici sono chiusi 

Portone chiuso e pazienza se il cittadino aveva un appuntamento fissato per martedì pomeriggio. Non sono mancati i disagi ieri per alcune persone che avrebbero dovuto richiedere documenti negli uffici della circoscrizione di Pirri: nonostante un appuntamento per ieri pomeriggio, non sono stati ricevuti. Tutto chiuso. Come effettivamente comunicato dal Comune con gli orari estivi in vigore dal primo di agosto e fino al primo di settembre: l’ufficio di via Riva Villasanta è aperto la mattina dalle 9 alle 12,30 e il pomeriggio, il giovedì dalle 15,30 alle 17,30. E allora perché alcuni cittadini hanno avuto un appuntamento per il martedì pomeriggio?

Non solo. Sul sito dello stesso Comune lo sportello decentrato dell’anagrafe e del protocollo generale della municipalità di Pirri ha altri orari: di mattina dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30 e di pomeriggio, martedì e giovedì, dalle 15,30 alle 17,30: nessuna traccia nella pagina riservata alla Municipalità dell’orario estivo. E c’è chi ieri, è stato mandato dagli impiegati comunali della sede centrale proprio a Pirri. «Ho attraversato tutta la città per trovare tutto chiuso. Assurdo», spiega un cittadino che ha vissuto il disguido. (m. v.)

