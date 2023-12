Appuntamento con Saboris antigus 

L’ottavo e penultimo appuntamento di Saboris Antigus fa tappa oggi a Mandas, dove il visitatore è atteso per un’immersione nella storia, nelle suggestioni medievali e nelle tradizioni culinarie. Un fitto programma con tanti appuntamenti e ospiti d'eccezione chiamati ad animare la giornata sul palco e tra le vie del paese. Alle 9 dalla stazione di Monserrato in direzione Mandas partirà “Su trenu de is Saboris Antigus”, poi le visite alla locomotiva Breda, al busto di Lawrence e alla pianta monumentale nel boschetto della stazione. Nel centro storico si potranno visitare le bancarelle, degustare i salumi e visitare i monumenti aperti. In programma anche i laboratori di pasta fresca e del formaggio. Alle 16.30 lo spettacolo di Giuliano Marongiu “Sardegna in Festa - Omaggio a Maria Carta” con Alessandro Pili, Incantos, Peppino Bande & Roberto Tangianu, Laura Spano e numerosi interventi a sorpresa. Ospiti d’onore: I ragazzi della 3ª A e B dell’istituto Maria Carta di Mandas, Valeria Marini e Giucas Casella. (sev. sir.)

