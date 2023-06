Appuntamento con la tosatura 

Una giornata dedicata alla tradizione, quella che si terrà domenica a Norbello, dove la Pro Loco del paese e quella di Abbasanta uniranno le forze per proporre la nona edizione di "Su tusorzu a s'antiga", che si terrà al parco di Sant' Ignazio. Manifestazione molto attesa, che richiamerà come sempre tante persone, le quali potranno assistere a un rito antichissimo del mondo agro pastorale. L' iniziativa si pone l’obiettivo di salvaguardare l’importante tradizione dell’isola che si sta riscoprendo grazie alla collaborazione tra le due vicine Pro Loco. Sarà riproposta la tosatura come avveniva in antichità con "sos serros de tundere", che attualmente avviene invece con le tosatrici elettriche. Ciò comporta che pian piano si sta perdendo il senso di socializzazione che l’evento ha sempre creato. ( s. c. )

