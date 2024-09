Appuntamento al Tardini dalla parte giusta 

Sta pagando un pre-campionato con troppe pause e nel quale ha disputato una sola amichevole. Ancora deve ritrovare, insomma, una condizione atletica quanto meno accettabile per poter incidere. Ogni partita è una tappa di avvicinamento al top della forma, anche per questo Davide Nicola lo ha schierato titolare in Coppa Italia nonostante il massiccio turnover. Un’ora scarsa in campo contro la Cremonese a un ritmo blando e senza particolari acuti, ma ora più che mai contano il minutaggio e il risultato (la qualificazione agli ottavi in questo caso). «Un passo in avanti. Avevamo bisogno di farlo», ha scritto martedì sera su Instagram lo stesso Gianluca Gaetano che, dopo aver rotto il ghiaccio mentalmente contro il “suo” Napoli e poi ancora fisicamente, vuole provare ad alzare l’asticella proprio a Parma, la città dove probabilmente starebbe giocando oggi se non si fosse impuntato per tornare in Sardegna.

L’aut aut

«O va al Cagliari o resta al Napoli. Tutte le altre questioni non ci interessano», disse chiaramente l’agente di Gaetano, Mario Giuffredi, lo scorso 8 agosto alla vigilia dell’incontro tra i dirigenti partenopei e quelli gialloblù per formalizzare il trasferimento. L’accordo tra i club era stato già raggiunto, in Emilia lo aspettava a braccia aperte Fabio Pecchia col quale il fantasista aveva lavorato proprio alla Cremonese. Così dicendo, fece saltare l’affare e ha poi aspettato sino all’ultimo giorno di mercato per tornare in Sardegna, stavolta con l’obbligo di riscatto da parte dei rossoblù.

Fattore Pecchia

Due mesi dopo il gran rifiuto, Parma-Cagliari vale molto più di quanto si poteva immaginare Gaetano quando ha scelto l’uscita rossoblù delle porte scorrevoli. “Sliding doors”. Chissà se ogni tanto ci ripensa, il numero 70, alla scelta fatta in estate, con la quale sperava (e spera) di dare una svolta alla carriera. E chissà quale accoglienza gli verrà riservata lunedì sera al Tardini dai tifosi del Parma, ma anche da quelli che sarebbero potuti diventare i suoi compagni. Qualcuno ha provato anche a convincerlo in quei giorni. La pressione più grande (ma inutile) è stata, tuttavia, quella di Pecchia in nome delle due stagioni vissute insieme a Cremona tra i cadetti. Straordinario in particolare il campionato 2021-2022 chiuso con il secondo posto in classifica e la promozione diretta in Serie A. Una cavalcata entusiasmante. Il giovanissimo Gaetano fu uno dei protagonisti, segnò tra l’altro sette reti pesantissime. Le strade con l’allenatore che, di fatto, lo ha lanciato nel calcio professionistico non si sono, però, più incrociate. Stavolta per espressa volontà del giocatore, che ad agosto aveva come unico obiettivo quello di tornare a Cagliari. Così è stato.

Sfida al destino

Ripagato subito dall’affetto della gente, magari sperava in un impatto migliore sul campo. Ancora deve carburare sotto il profilo atletico e le difficoltà della squadra (a sua volta alla ricerca di una chiusa sotto il profilo tattico e mentale) non lo hanno agevolato. Tempo al tempo, e la sfida col Parma può essere il primo vero banco di prova. Bizzarro (e spietato) davvero, il destino.

