Appuntamento al “Bar Scraffingiu” Alessandro Pili scende in piazza 

Personaggi, risate, buona musica. Il tour di Alessandro Pili, attore, caratterista e performer isolano è ripartito alla grande, con i primi successi in piazza a testimoniare il grande amore dei sardi verso un artista poliedrico e divertente.

A cura della corazzata dello spettacolo nell’Isola, l’agenzia di Andrea Vadilonga, il “Bar Scraffingiu” ha aperto e aprirà nelle piazze sarde, con un tour che ha già toccato con successo i paesi di Palmas Arborea, Donori e Masainas, una serie di “tutto esaurito” che ha riempito di gioia Pili e il suo staff: «Sono molto carico, dopo la stagione televisiva mi tuffo con enorme piacere nel giro della Sardegna», dice l’attore, 46 anni, da una ventina sulla scena.

Il “Bar Scraffingiu” vede sul palco – oltre il protagonista assoluto con i suoi personaggi, vecchi e nuovi – anche il presentatore Andrea Matta, che su Radiolina tiene una fortunata trasmissione del venerdì, e la soubrette Nadia Sailis, bellissima e ironica spalla di Pili. Con loro, l’apprezzata Scraf Band, che nelle piazze esegue le hit del momento, con gli spettatori che in diverse occasioni hanno anche ballato, fra un personaggio e l’altro. Pili, dopo il grande successo televisivo di “C’è Scraffingiu per te” – con record di ascolti su Videolina in ogni puntata, soprattutto nella replica domenicale – torna in piazza con uno show dove la galleria di personaggi si è arricchita. A Palmas Arborea, Donori e Masainas, infatti, è sbucato sul palco e in giro fra la gente il nuovo vigile di Scraffingiu, Urbano Desogus, professionista inflessibile ma decisamente corruttibile. Non è mancata la caricatura, apprezzatissima, dell’ex presidente della Regione Renato Soru, o – in video conferenza – la beata Todde, ovvero la presidente Alessandra, investita del potere divino con aureola annessa.

Radio e tv

Alessandro Pili, in coppia con il giornalista de L’Unione Sarda Enrico Pilia, ogni sabato si “allena” su Radiolina, e in replica su Videolina, con “Lo Facciamo Per Soldi”, contenitore irriverente e leggero dove, puntualmente, compare anche qualche personaggio che poi trova spazio anche nelle piazze. Come la richiestissima Gioia Meloni, cugina della premier Giorgia, donna di carattere dalle battute al veleno.

Nel “Bar Scraffungiu, poi, spazio a grandi conferme come Benedetta Birdi, la cuoca della caserma dei carabineri di Scraffingiu, donna sensuale e ben disposta verso i nuovi arrivati. L’immancabile primo cittadino, il sindaco, è certamente il personaggio più applaudito nelle piazze, un amministratore moderno, con trovate folli e spesso politicamente scorrette. Imprescindibili l’amato Don Gigi, il suonatore di launeddas e il cantante Zio Tore. Su richiesta, potrebbe palesarsi anche lo straordinario sindacalista Sgobbas.

Battezzato recentemente da Benito Urgu come suo erede universale, Pili sottolinea: «Adoro il mio pubblico, le piazze sono parte della mia vita, ogni sera in giro per la Sardegna è una emozione nuova». Nei prossimi giorni lo show sarà a Villaurbana e Cabras. (red. spe.)

