Appuntamento a “CasaCUS Cagliari” 

Oggi alle 15, andrà in onda la trentaduesima puntata della nuova stagione di “CasaCUS Cagliari a Radiolina”, LIVE in FM, sui social e sul web della radio, del CUS Cagliari e L'Unione Sarda. In collegamento telefonico: i tecnici Andrea Vargiu, Andrea Siddi e Matteo Cogoni per raccontarci le prime sfide delle nostre squadre ai CNU di Ancona. Durante il programma, le immagini dai campi e le voci dei protagonisti del fine settimana sportivo a Sa Duchessa. Conduce Andrea Matta.