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15 agosto 2026 alle 00:32

Appuntamenti serali con Mauro Masi e il Jetlag Theatre  

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Domani doppio appuntamento con la musica e la cultura nei dintorni di Olbia. Dalle 20 alle 3, nell’anfiteatro di Porto Rotondo un nuovo capitolo per Jetlag Theatre: il format sardo di musica elettronica in collaborazione con l'Associazione Giovani Porto Rotondo, Led Velvet e Off Univers Milano. Con Jetlag Theatre il progetto si arricchisce di un nuovo tassello: l'anfiteatro disegnato da Mario Ceroli, spazio che unisce arte, architettura e natura, diventa per una notte palcoscenico a cielo aperto per la scena elettronica sarda. Una scelta coerente con la filosofia di Jetlag, che negli anni ha costruito il proprio percorso puntando su location non convenzionali, capaci di offrire al pubblico un'esperienza che va oltre il semplice evento musicale.

Un viaggio nella modernità, da Internet all’IA, e molto altro, in programma dalle 19.30 alla Spiaggetta di Porto Cervo, nell’ambito del calendario culturale promosso dal Consorzio Costa Smeralda. Mauro Masi (nella foto), ex direttore della Rai, presenterà “Promemoria”, dialogando con Pamela D’Amico, cantante italo brasiliana e conduttrice di Rai Radio Rai, uscita di recente con il singolo Aquello assieme a Serena Brancale e alla mitica interprete cubana Omara Portuondo, in un confronto dedicato alle grandi trasformazioni tecnologiche e sociali del nostro tempo.

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