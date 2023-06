Appuntamenti per l’estate 

Sono iniziate, con la Festa della musica, le manifestazioni dell’Estate vallermosese. Un ricco programma che include le giornate di educazione ambientale e gli incontri per i più piccoli, nella ludoteca. Il programma riparte il 14 luglio, con la cultura, nella biblioteca comunale. Il 15, nel parco di Santa Maria, l’attesa “Sagra della pecora”. Il 22 si riprende con la serata musicale “Non solo Barritas”, il 23, serata danzante in piazza San Lucifero e, il 29, “Giocando con la palestra per la mente”. Lo spettacolo “La Corrida” si terra il 29, infine il 30, e il 5 agosto ci sarà il festival “Vivere la terra”. Il 12 agosto la festa dedicata alla birra, mentre il 19 si terrà il “Festival del bambino”. La “Festa dei popoli”, il 27, chiude il mese di agosto. Settembre apre con la Festa di Santa Maria, nei giorni 7, 8 e 9. La rassegna termina il 23, con la festa di fine estate. (a. cu.)

