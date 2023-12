Appuntamenti natalizi tra feste, concerti e libri 

Fino al 6 gennaio Guspini si accende con gli appuntamenti natalizi, grazie alla collaborazione tra il Comune, il Centro commerciale naturale Apice, la Pro Loco Guspini, la Regione e le altre associazioni locali. Tra gli eventi principali, domani alle 15 si aprono gli stand della prima festa del cioccolato “CioccolaTiAmo”, patrocinata dalla federazione italiana pasticceria gelateria cioccolateria, di cui fa parte il guspinese Thomas Massa che coordinerà l’evento. Sarà l’occasione per godere di prelibatezze tra cioccolatini artigianali, torte, gelati, bevande, ma anche dimostrazioni culinarie, degustazioni guidate e attività interattive legate ad esso, con la collaborazione attiva dell’Istituto Volta e Marcello Piras del Panificio Piras.

Il 17 dicembre, la tradizionale Fiera di Natale con il mercato delle eccellenze enogastronomiche “Sa mesa de Is Turronis”, e il Natale Solidale con raccolta letterine a Gesù Bambino e Babbo Natale. Il 20 dicembre, l’Asd Guspini Calcio organizza il “Torneo del cuore” a scopo benefico.Il calendario include “Natale in Festa” con mercatino, laboratori, presepe di riciclo permanente e Pozzo della fortuna, oggi in via Togliatti. Negli altri giorni presentazioni di libri tra cui “Viaggio di solo ritorno”, spettacoli come “Sardi della Pianura”, numerosi laboratori, concerti, tombolate in sardo in biblioteca e laboratori per bambini arricchiranno ulteriormente l'offerta natalizia.

RIPRODUZIONE RISERVATA