Appuntamenti natalizi, programma al via il 2 dicembre 

Dalla storiella che racconta un po’ della comunità antiochense e su cui sono in programma giochi con i bambini alla promozione dell'enogastronomia locale, alla spinta verso gli acquisti nelle attività commerciali cittadine, alle serate in musica per gli adulti: così la brochure “Tommy e Testone” riassume il programma del Natale a Sant’Antioco.

Si parte il 2 dicembre e si avanti con diversi appuntamenti che coinvolgono adulti e bambini. Il villaggio natalizio è esteso in tutto il centro città e si concentra in particolar modo in piazza Italia e nel corso Vittorio Emanuele. Il tutto è stato pubblicizzato con manifesti e annunci, anche in altri centri e su Cagliari. (st. g.)

