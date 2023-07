Appuntamenti d’autore nel giardino del centro Unla 

Da martedì al primo agosto (sempre dalle 21) il giardino dell’Unla sarà teatro di10 appuntamenti. «L’area esterna di via Carpaccio, come da tradizione, è stata ripulita dai volontari protagonisti del laboratorio di Cittadinanza partecipata», fanno sapere dall’Unla. E anche in questa edizione “Il giardino del centro-Fioriture” ospita alcuni festival come Licanìas, SetteSere SettePiazze SetteLibri e Dromos. Si inizia martedì con “A lezione di democrazia: toolkit didattico per la prevenzione della radicalizzazione violenta” con Arianna Obinu e Antonangelo Mura. Venerdì 7 per “Licanìas” Pino Tilocca dialoga con Stefania Marongiu, autrice del libro “La parte della memoria. Storia privata di Saverio Tutino”. ( m. g. )

