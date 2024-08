Appuntamenti culturali, musica e spettacoli: al Fico d’India la seconda edizione LesBeach 

Tutto pronto per la seconda edizione del festival lesbico “LesBeach”, organizzato da Sardinia Friendly in collaborazione con il Festival Letterario “Rainbook” e il Fico d’India di Cagliari. Da domani al 31 agosto la città si trasformerà in un punto di riferimento per la comunità LGBTQIA+, offrendo tre giorni intensi e ricchi di appuntamenti culturali e di intrattenimento.

Si inizia domani, alle 19, con la presentazione del libro “Annoiate mai, Due Mamme per 3 figli” di Giada Buldrini e Serena Galassi. Poi, alle 22,30, concerto di Antonella Lo Coco, ex finalista di X Factor. Venerdì invece alle 19 sarà la volta della presentazione del romanzo “Roma era buia” di Monica Rametta, sceneggiatrice e attrice. Si prosegue alle 22,30 con lo spettacolo drag con la performer La Fay e la coppia di drag king Louis Vacht e Matt Curò.

L’ultimo giorno, sabato, alle 19 la presentazione del libro “Passioni e altre catastrofi. Vita romanzata di Cordula Poletti” di Alessandra Cenni. Alle 22,30 spettacolo di stand-up comedy “Una donna con le palle” di Simonetta Musitano. Dalle 24, party di chiusura con le DJ “Le Borlotty” e Anna Bussolotti Cullen, e con l’ospite “Luv!” che presenterà il suo ultimo brano.

RIPRODUZIONE RISERVATA