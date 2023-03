Appuntamenti culturali, caccia ai fondi 

Sanluri legge e Tuttestorie, il festival di letteratura per ragazzi, sono due eventi fissi nel calendario annuale degli eventi culturali in città. E per arrivare puntuali all’appuntamento 2023, il Comune ha dato già l’adesione e ora va a caccia di fondi per l’organizzazione. Cinquanta mila euro è la somma necessaria per la VII edizione di Sanluri legge: 18mila sono già arrivati dalla Fondazione di Sardegna, duemila recuperati fra le pieghe del bilancio, 30mila è il contributo che il Comune spera di ottenere dalla Regione tramite il bando per progetti di “Promozione della lettura e festival letterari d’interesse regionale, nazionale e internazionale”. Disponibili, invece, nella cassa del Comune i fondi per Tuttestorie, quasi 4 mila euro, una parte riservata all’acquisto di nuovi libri per arricchire la biblioteca, requisito essenziale per partecipare alla manifestazione. «Queste iniziative – ricorda il sindaco Alberto Urpi – hanno l’obiettivo di promuovere e programmare eventi culturali e turistici che, oltre a valorizzare le tradizioni e le arti della nostra comunità, possono divenire occasioni per favorire lo sviluppo e la conoscenza del territorio». Tra le finalità anche quella di rendere alcuni spazi della città, non direttamente destinati alla lettura, luoghi di scambio culturale e di confronto. ( s. r. )

