Appuntamenti con laboratori, libri e musica 

Proseguono anche le iniziative della rassegna “Ripensare la città”, organizzata dal Comune con le associazioni. Si comincia oggi alla biblioteca di Flumini, in via Mar Ligure, dove alle 10,30 nell’ambito di “Respiro Quartu” è in programma un laboratorio di costruzione a cura di Is Mascareddas Teatro di Sardegna.

Appuntamento con il Dorian Festival domani alle 10 con la presentazione del libro “Paura di guarire”, di Ivano Argiolas nelle Medie di via Tiziano. Giovedì alle 20 a Casa Olla lo spettacolo “Caccia Grossa” di Giulio Bechi, proposto dall’Associazione Artifizio, con la coproduzione di Casa di Suoni e Racconti. Domenica alle 17 il Festival Letterario & Solidale con una serata in onore di Biagio Arixi dal titolo “San Bartolomeo - Sessioni Quartesi”, promossa all’ex Convento dall’associazione ARKA. E alle 18, alla Polisportiva Marina Residence, spazio a “Ke gusto Je… zz”, con il concerto di Easy Sound proposto da La Via del Collegio.

RIPRODUZIONE RISERVATA