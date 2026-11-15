Tra presentazioni di libri e corsi di scacchi, il ventaglio d’opportunità per chi vuole passare una serata diversa a Sestu si amplia, con vari eventi a ingresso libero.

In biblioteca il primo incontro dedicato agli scacchi, a cura della Federazione Scacchistica Italiana, ha fatto riempire la sala di bambini e adolescenti. Da qui nasce un corso, aperto fino ai ragazzi di 12 anni, ogni martedì. La prima lezione è proprio domani.Successo anche per i primi appuntamenti dei “Venerdì culturali”. Ogni settimana si presenta un libro diverso. Il prossimo è il 27 alle 18 a Casa Ofelia, con “Volevo essere l’ingegner Carta” di Franco Meloni, dove l’autore racconta delle sue esperienze nella sanità, fino alla direzione del Brotzu. L’11 dicembre alle 18 è il turno di Gianluca Medas e del suo “Emilio Lussu. Il cavaliere indomito”, nella biblioteca comunale in via Roma. «Vogliamo offrire a Sestu un calendario di appuntamenti che contribuisca ad arricchire la vita della nostra comunità», afferma il sindaco Michele Cossa.

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