«Approveremo il Puc entro la consiliatura La Giunta? Decido io» 

Inviata

Villasimius. «Abbiamo vinto perché non ci siamo guardati indietro ma abbiamo pensato al futuro». La chiave del successo secondo Gianluca Dessì, tre volte sindaco di Villasimius, è tutta qui. L’imprenditore 49enne nell’ultimo weekend elettorale ha superato lo sfidante Livio Carboni con uno scarto di 214 voti e ieri – a poco più di 12 ore dallo spoglio – si godeva la vittoria tra strette di mano e sorrisi nella piazza del Municipio in attesa che il commissario straordinario Remo Ortu (ieri impegnato come segretario comunale nella tesissima contesa elettorale di Assemini) gli renda l’ufficio.

Fine di una campagna elettorale avvelenata.

«Non direi, le uniche cose spiacevoli sono stati i meme denigratori nei miei confronti. Ci abbiamo riso su e non abbiamo risposto».