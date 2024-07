Approvato in Consiglio il piano del rumore ambientale 

Approvato ieri in Consiglio comunale il piano d’azione per la gestione del rumore ambientale. Uno strumento tecnico, e obbligatorio per ogni realtà sopra i 100mila abitanti, da aggiornare ogni cinque anni, per rivederne i contenuti, nei suoi due elementi costitutivi: la mappatura acustica e, appunto, il piano d’azione. L’obiettivo della seconda componente, come ricordato dal relatore della seduta consiliare Salvatore Dau, assessore all’Ambiente e vicesindaco, è quello di “evitare, prevenire o ridurre gli effetti derivanti dall’esposizione al rumore ambientale”.

Per riuscirvi è stato necessario mappare le zone di maggiore criticità individuandone dodici dove agire in modo prioritario sia con gli interventi previsti dal Pums sia con quelli che prevedono la sostituzione dell’attuale asfalto con del materiale fonoassorbente. «Si tratta di zone sensibili come - specifica Dau - quelle in corrispondenza di scuole, Rsa e ospedali». La Regione ha stanziato 600mila euro per l’attuazione del piano, una cifra che, senza il semaforo verde dei consiglieri entro la giornata di oggi, sarebbe svanita, vista l’imminente scadenza dei termini, 33 i voti favorevoli, un solo astenuto, Mariano Brianda, che ha lamentato “la mancata partecipazione dei cittadini”. «Avevamo due priorità- ha ribattuto il sindaco Giuseppe Mascia- Non incorrere nella sanzione e ottenere i soldi. L’amministrazione non si può permettere di perdere nemmeno un euro».

RIPRODUZIONE RISERVATA