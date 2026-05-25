VaiOnline
Pula.
26 maggio 2026 alle 00:20

Approvato il Pul: un’area per naturisti e nuove concessioni 

Spazi per sport e matrimoni, libero il 90 per cento delle spiagge 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Spiagge libere da preservare, nuovi servizi per i turisti e regole uguali per tutti lungo la costa. Con l’approvazione del nuovo Piano di utilizzo dei litorali il Comune prova a riscrivere il rapporto tra sviluppo turistico e tutela ambientale dopo anni di crescita senza una programmazione organica. Il documento approvato dall’amministrazione guidata dal sindaco Walter Cabasino mette mano all’intero sistema delle concessioni demaniali e disegna la mappa dei servizi sulle spiagge.

Il progetto

«Prima di assegnare nuove concessioni ci siamo preoccupati di salvaguardare una superficie congrua di spiagge libere alla balneazione», spiega Cabasino, «anche con le nuove autorizzazioni previste dal piano, infatti, circa il 90 per cento degli arenili resterà destinato alla libera fruizione. Il nuovo Pul nasce anche per mettere ordine a una situazione cresciuta negli anni senza una vera programmazione. Attualmente sul litorale di Pula sono presenti 23 concessioni demaniali, concentrate soprattutto in alcune spiagge vicine agli insediamenti turistici e alle strutture ricettive, mentre altre aree risultano ancora prive di servizi o addirittura intonse. Uno dei maggiori compiti del piano sarà proprio quello di riorganizzare e regolamentare i flussi turistici tenendo conto della sostenibilità e del carico antropico».

I numeri

I numeri fotografano la portata dell’intervento: il territorio costiero comunale si sviluppa per oltre 24 chilometri con circa 14,7 di spiagge. La superficie complessiva interessata è di oltre 308mila metri quadrati, di cui circa 105mila programmabili. Attualmente le concessioni occupano poco meno di 18mila metri quadrati; con il nuovo piano si arriverà a 18.849 metri quadrati.

Le novità

Tra le novità previste ci sono servizi minimi essenziali come accessi al mare, salvataggio e servizi igienici ma anche nuove aree dedicate ad attività turistico-ricreative, sport, somministrazione di alimenti e bevande e spazi per eventi.

Sono previsti inoltre tre campi boe, due approdi (uno all’isola di San Macario e uno lungo la costa), cinque pedane per persone con disabilità, quattro torrette di salvamento, un’area naturista, sette nuovi parcheggi, un circolo velico e spazi per matrimoni, picnic e attività ludico-ricreative.

Le concessioni

«Una delle parti considerate più innovative del piano riguarda le 33 nuove concessioni extra demaniali rese ammissibili grazie a un avviso pubblico rivolto ai proprietari di terreni entro i duemila metri dalla battigia», spiega Stefano Deidda, assessore all’Ambiente, «l’iniziativa consentirà di valorizzare aree private oggi poco utilizzate a causa dei vincoli paesaggistici. Le concessioni attualmente in essere scadranno il 31 dicembre, salvo proroghe. Tutte le nuove autorizzazioni, sia demaniali sia extra demanio, avranno carattere stagionale: le strutture potranno restare montate esclusivamente tra aprile e ottobre».

L’opposizione

Dai banchi della minoranza Ilaria Collu, la capogruppo di Siamo Pula è critica: «Il Pul è uno strumento urbanistico importantissimo che offre la possibilità di tutelare le coste e, allo stesso tempo, dotarle di servizi. Ci saremmo aspettati un Piano di utilizzo del litorale di più ampio respiro, in grado di affrontare le criticità presenti nel litorale e garantire una maggiore accessibilità alle spiagge. Questo non è stato fatto ma è tutto perfettibile».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Strade di sangue

Due motociclisti morti in 24 ore

Il 34enne baroniese ucciso dal guardrail. Tedesco finisce in una scarpata a Orani 
Fabrizio Ungredda Fabio Ledda
L’attesa.

«Per Marco possiamo solo pregare»

Serafino Corrias
Dramma a Nurri

Bimbo ucciso dal trattore: «Non l’ho visto»

Il pianto del padre che era alla guida del mezzo agricolo ora sotto sequestro: inchiesta della Procura 
Luigi Almiento
La Consulta accoglie il ricorso contro le autorizzazioni per l’agrivoltaico concesse dal ministero dell’Ambiente

Aree idonee, per la Regione vittoria amara

Annullato l’ok ai pannelli perché ignorò la legge sarda: che però ora non esiste più 
Enrico Fresu
L’enciclica

«Dobbiamo disarmare l’intelligenza artificiale, ripartiamo dall’umano»

Leone a 135 anni dalla Rerum Novarum E sulla guerra scrive: «Non è mai giusta» 
Amministrative 2026

Guspini, due sfidanti per il sindaco De Fanti: centrosinistra diviso

Marco Pala e Simona Cogoni in corsa per il ribaltone politico 
Giovanni G. Scanu
amministrative

Venezia fa sorridere il centrodestra

Trionfa Venturini. Il Campo largo si riprende Pistoia ma perde anche Reggio Calabria 