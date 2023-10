Approvato il Puc, un’attesa di 10 anni 

È arrivato al traguardo, dopo oltre dieci anni di iter procedurale, il Piano Urbanistico di Tempio. Ieri mattina il Consiglio comunale, praticamente all’unanimità ha votato il Puc nella versione che recepisce in toto le indicazioni della Regione. Solo la consigliera di minoranza Alessandra Amic ha votato contro alcuni punti, non era presente invece il consigliere Alessandro Cordella. L’iter era iniziato con la giunta Frediani e ora, manca solo l'ultimo passaggio in Regione per la pubblicazione sul Buras, il Puc è pienamente efficace. I punti qualificanti sono diversi, ma si possono indicare solo i più importanti. Le zone di espansione sono ridotte all’osso (ne è prevista sulla direttrice del Limbara e poche altre di “ricucitura” del tessuto urbano. Non ci saranno più altre lottizzazioni nella zona di San Pasquale (la frazione di Tempio vicina al mare). Sono state segnalate e censite le zone a rischio idrogeologico e a rischio frane (Custaglia) e quelle più idonee per nuovi insediamenti produttivi.

Spiega l’assessora all’Urbanistica, Anna Paola Aisoni: «Un altro punto importante e qualificante è quello delle aree agricole. Siamo riusciti a ottenere dalla Regione una valutazione più elastica sugli indici di edificabilità, alla luce delle caratteristiche e della tradizione di Tempio. Si potrà edificare anche su lotti di un ettaro, nelle zone dove questo è possibile. La campagna a Tempio è stata sempre vissuta e presidiata. L’approvazione del Puc, parlando in generale, è un risultato importante per la nostra comunità, ho iniziato a lavorarci quando ero all’opposizione e ora è un successo di tutti». In astratto sarà possibile l’intervento di demolizione dell’ecomostro di Curraggia con l’assegnazione delle volumetrie in un’altra area.

