Approvato il Piano urbanistico, fine di un iter lungo 16 anni 

Il Comune di Ilbono porta a casa il Puc. Dopo un iter iniziato nel lontano 2008 e condizionato da ritardi politici e burocrazia, il centro vede approvato il Piano urbanistico comunale. L’ultimo risale al 2001, durante il secondo mandato di Giampietro Murru sindaco. Lunedì l’assemblea civica ha approvato definitivamente il piano urbanistico adeguato al Ppr. La prima approvazione risale alla giunta di Andrea Piroddi nel marzo 2018. Venne elaborato dalla Ati Criteria di Cagliari. Alcune zone sono state inserite all’interno dei vincoli del Pai ma sono state individuate nuove zone di espansione residenziale attorno al nucleo abitativo. In base alle richieste sono state individuate diverse zone C e D e poi sono state inserite alcune case che originariamente erano in zona agricola in zona C ma di recupero. Per ovviare al problema della zona Pip satura, su richiesta dei privati, sono stati individuate nuove aree, sempre da lottizzare. Rimangono invariate le quattro zone F turistiche, alcune di queste ingrandite. Anche le zone dedicate ai servizi sono state incrementate. Il sindaco Giampietro Murru porta a casa il risultato: «Ha avuto un iter lunghissimo, di 16 anni che siamo riusciti a portare a compimento. Abbiamo voluto dare le risposte all’esigenza di nuovi spazi sia residenziali che produttivi. Affianco alla zona Pip abbiamo incrementato di circa 5 ettari l’area destinata agli insediamenti produttivi. Sarà più facile costruire e realizzare attività imprenditoriali. Nel giro di qualche mese dovrebbe essere effettivo».

