Approvato il piano della Tari: «Risparmio di 130 mila euro» 

Nei giorni scorsi, sono state approvate due importanti proposte per il Comune di Narcao: il piano economico finanziario, relativo alla Tari 2022, che prevede un risparmio in bolletta rispetto all’anno precedente ed inoltre, un progetto per la valorizzazione del parco di Monte Atzei.

Lo conferma il sindaco di Narcao Antonello Cani: «Apprpvati il piano economico finanziario (Pef) della Tari, servizio che è gestito dall'Unione per conto del Comune e, in Cda, il progetto di fattibilità tecnico finanziaria relativa ad un finanziamento ottenuto. Quanto al Pef relativo all'anno 2022, ci tengo ad evidenziare che c'è stata una sostanziale riduzione rispetto a quello precedente del 2021, pari a circa 130 mila euro. I nostri cittadini avranno importanti riduzioni in bolletta». Quanto invece al progetto, a seguito di un finanziamento ottenuto, consentirà al Comune di fare dei lavori importanti di valorizzazione del Parco di Monte Atzei, come ha spiegato il sindaco: «Prevediamo di iniziare a breve i lavori che interesseranno il Parco di Monte Atzei, in un'ottica di valorizzazione dello stesso: rifacimento del ponte che porta ai bagni pubblici, ripristino delle staccionate ammalorate, rifacimento della pavimentazione ove insistono il parco giochi e gli attrezzi ginnici, per renderlo più sicuro, e poi qualche arredo, tavoli e panche, negli spiazzi lungo la strada di Cannedu, per consentire, a chi volesse, di fermarsi per mangiare o per sostare».

