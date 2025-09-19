Approvato il Piano anti barriere 

Il traguardo, stavolta, è importante: dopo Porto Torres e Alghero, Oristano è il terzo comune della Sardegna ad approvare il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (Peba). Via libera trasversale allo strumento che non solo rappresenta «un atto di programmazione importante dal punto di vista tecnico – come ha ricordato il sindaco, Massimiliano Sanna – ma anche sociale e culturale. È un segno di civiltà». Ad illustrare i contenuti del documento, che ha respiro decennale, è stato l’assessore ai Lavori pubblici, Gianfranco Licheri, pur riconoscendo di essere subentrato nella fase finale del piano, «grazie al lavoro svolto dagli uffici e dal mio predecessore Simone Prevete».

Troppe criticità

«Il Peba prevede interventi un importo complessivo di 2,88 milioni di euro - ha spiegato Licheri - Le priorità riguardano scuole, uffici, impianti sportivi e aree di maggiore utilizzo collettivo. La sua approvazione ci consentirà di partecipare al bando della Regione per l’abbattimento delle barriere architettoniche che scade a fine mese». Più nel dettaglio sono entrati i progettisti Aldo Scarpa e Murielle Drouille, in video collegamento. «Durante i sopralluoghi sono state censite 18 scuole, 11 uffici comunali, 8 impianti sportivi, 5 cimiteri oltre a 204 spazi pubblici (34 piazze, 23 aree verdi attrezzate, 108 fermate bus). Tra le criticità più diffuse - hanno spiegato - marciapiedi danneggiati, gradini, attraversamenti insicuri e mancanza di segnaletica». Paradossalmente, hanno fanno notare i progettisti «ancora oggi molte strutture socio-sanitarie presentano ostacoli per le persone con disabilità». Stesso discorso per i negozi del centro storico, inaccessibili nel 69% dei casi.

Le urgenze

Tra gli interventi suggeriti, la messa in sicurezza degli attraversamenti in via Mazzini, l’abbattimento dei gradini in via Arborea, via Torino e viale Diaz, zone 30 davanti alle scuole. E ancora pavimentazioni nuove e giochi inclusivi nei parchi. In Aula l’apprezzamento è stato trasversale.

I commenti

«Il Peba è uno strumento vitale per la città, un atto di reale programmazione», ha dichiarato Umberto Marcoli (Alternativa Sarda). «È un piano atteso da tempo che dovrà integrarsi con gli altri strumenti urbanistici», ha aggiunto Carla Della Volpe (Pd). «È importante fare sistema con gli altri piani, a partire dal Pums, perché gli interventi abbiano un’incidenza reale sulla vita quotidiana», ha aggiunto Fulvio Deriu (FdI). Sulla stessa linea Antonio Iatalese (Udc): «Si prosegue un lavoro già avviato: oggi ci sono le basi per reperire risorse e abbattere davvero le barriere».

Per Sergio Locci (Aristanis) il Peba è «uno strumento di civiltà urbana», mentre Maria Obinu (Alternativa Sarda) ha ricordato «l’accelerazione impressa dalla minoranza». «È un bel piano che andrà realizzato in 10 anni, con una previsione di spesa intelligente», il commento di Giuseppe Obinu (Alternativa sarda). Giuliano Uras (Oristano al centro), invece, ha evidenziato che «intere generazioni di amministratori si sono impegnate per abbattere le barriere architettoniche».

La seduta si era aperta con l’approvazione di una variazione di bilancio da 929mila euro: risorse destinate alla riqualificazione delle vie Aristana e Arborea, all’impianto sportivo di Silì, alla fibra ottica, alla videosorveglianza e a diversi progetti sociali.

