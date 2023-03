Approvato il piano anti-alluvioni 

Due canali scolmatori principali, uno a nord, che trasferisce le acque dal rio Abba Fritta al rio Cabu Abbas, l’altro a sud, che raccoglie quelle del Siligheddu e dei rii minori e le spinge nel Padrongianus, e uno più breve, a cielo aperto, dal San Nicola al Canale Zozò, con un deviatore fino al Rio Gadduresu, con il risultato di ridurre di oltre il 50 per cento la portata dell'acqua che arriva in città.

È la soluzione per salvaguardare Olbia dalla furia dell'acqua, scelta tra le cinque contenute nel documento di fattibilità delle alternative progettuali, commissionato al Comune dalla Regione, e approvato, ieri, (con i soli voti della maggioranza) in Consiglio comunale. Già presentata in dicembre ma rivista sulla base dei valori di portata dell'acqua che entra in città, che secondo Ardis devono essere superiori a quelli considerati nel 2015 (Piano Mancini), la versione ottimizzata della soluzione avanzata nel 2018 in alternativa al (primo) Piano Mancini «trasforma l'opera di difesa idraulica in una di valorizzazione della città, facendo diventare il Seligheddu navigabile, costruendo una darsena nella zona del vecchio depuratore, con un impatto dei cantieri minimi, il riutilizzo dei materiali di scavo e un risparmio economico che consente di rimanere dentro i finanziamenti, pari a 151 milioni di euro», dice il direttore tecnico della società incaricata alla redazione del progetto Technical, Simone Venturini.

Tempo stimato, tre mesi per chiudere il progetto di fattibilità tecnico-economica, nove mesi per ottenere l'esito della valutazione di impatto ambientale al fine di procedere con la redazione del progetto definitivo ed entro la fine del 2024 la possibilità di bandire la gara per l'affidamento dei lavori, che dureranno circa tre anni.

L'opposizione vota contro il documento portato in Aula: un insieme di alternative senza alcuna valenza progettuale. «Non stiamo votando nessun piano, sono opere che ancora non esistono sulla carta», tuona il consigliere di Liberi insieme, Davide Bacciu. «Nessun progetto esecutivo, non ci sentiamo di legittimare questa azione propagandistica che si ripete con una cadenza semestrale da dieci anni», gli fa eco la capogruppo di Olbia Democratica, Ivana Russu. Il sindaco, Settimo Nizzi, difende la giunta dall'accusa di lentezza mossa dalla minoranza: «È una vergogna criticare il nostro lavoro senza dire la verità, fino al 2020, anno in cui è stato cassato il Piano Mancini, abbiamo fatto tutto quello che quel piano prevedeva, ossia abbattere le opere incongrue, e da allora è passato solo un anno fino alla stipula della convenzione tra il soggetto attuatore del piano di mitigazione del rischio idrogeologico, Opere Infrastrutture Sardegna, e il Comune di Olbia, soggetto operativo».