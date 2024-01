Approvato il calendario  per le feste di Carnevale 

Doppia festa preparata da due associazioni per il Carnevale di Sestu, organizzato dal comitato San Gemiliano 2024. Il 10 febbraio c’è il “Crannovali a Santu Millianu", organizzato dal Comitato San Gemiliano sotto la chiesa omonima, dalle 15,45: maschere, spettacolo con burattini, animazione, giochi, pentolaccia e balli. Il giorno dopo, dalle 15,30, sfilata organizzata dalla Pro Loco, con le maschere tradizionali dell’associazione Is Mustayonis e s’Orku Foresu: il via da piazza della Musica, giro in centro, ritorno nella piazza, esibizione di gruppi folcloristici e zeppolata.

