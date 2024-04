La Giunta municipale di Calasetta ha approvato il bilancio sociale di fine mandato 2019-2024. Si tratta di una relazione che si propone di assolvere a due finalità: da un lato, dare una rappresentazione complessiva, attraverso i dati economici e finanziari, delle azioni programmate, dei risultati ottenuti e degli effetti prodotti attraverso le scelte gestionali attuate dall’amministrazione durante i 5 anni di mandato; dall’altro, migliorare i livelli di trasparenza tra amministratori e cittadini.

Alla relazione, sarà allegato il vero bilancio sociale, cioè un documento illustrativo di ciò che è stato realizzato durante la consiliatura in scadenza ormai prossima. A Calasetta, infatti, si voterà a Giugno per l’elezione diretta del sindaco e del Consiglio comunale. Prima dell’approvazione da parte dell’esecutivo comunale, la sindaca Claudia Mura e il suo gruppo hanno avuto modo nel corso di una serie di riunioni tenute in sala consiliare finalizzate a illustrare ai cittadini quanto realizzato durante il mandato che si avvia ormai alla conclusione. Tra gli argomenti trattati anche alcuni punti che, seppur non realizzati, hanno visto l’iter avviato durante il quinquennio 2019-2024. (s. g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA