Approvato il bilancio ma è polemica sulla sanità 

Approvazione del bilancio di previsione 2023-2025, confronto sulla situazione dell’ospedale Paolo Dettori e conferma delle tariffe Imu: sono stati questi i punti qualificanti della seduta straordinaria del Consiglio comunale di Tempio, tenuta ieri mattina. L’assemblea civica ha aperto i lavori con le comunicazioni del sindaco Gianni Addis sulla situazione dell’ospedale di Tempio e subito è iniziato il dibattito, a tratti con toni polemici, tra giunta e minoranze. Addis ha affermato che le correzioni adottate, rispetto alla prima stesura dell’atto aziendale della Asl, sono positive e recepiscono le istanze della comunità. In particolare per la conservazione dei posti letto di pediatria e anche riguardo all’unità di terapia intensiva. Sul punto, il sindaco è stato contestato dal consigliere di minoranza Nicola Tondini e dal capogruppo del centrosinistra, Nicola Comerci. Quest’ultimo ha dichiarato: «Non c’è il Pronto Soccorso, non c’è chirurgia e otorino, non c’è nulla e voi manifestate soddisfazione?».

È stato approvato il bilancio e l’Imu, la giunta ha segnalato l’uscita definitiva dallo stato di crisi finanziaria con il pareggio tra entrate e spese. Comerci ha osservato: «Non ci sono benefici per i cittadini in termini di riduzione delle imposte». (a. b.)

